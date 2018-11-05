HABER

Samet'in bağışlanan organları 4 kişiye hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek.

Samet'in bağışlanan organları 4 kişiye hayat verecek

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek.
Manavgat ilçesinde oturan Aynur Büyükkurt (42), 4 yıl önce oğlu Samet Büyükkurt'un gözündeki değişimi fark edince doktora gitmesini istedi. Başta doktora girmek istemeyen Samet Büyükkurt, annesinin ısrarıyla gittiği hastanede, beyninde 5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Büyükkurt'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Geçen 24 Nisan'da Ankara'da bir hastanede ameliyat olan Samet Büyükkurt'un beynindeki tümör alındı. Ameliyatın ardından durumu iyiye giden Samet Büyükkurt, geçen eylül ayında yeniden rahatsızlandı. Kemotrapi görmeye başlayan Samet Büyükkurt'un durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Bugün akşam saatlerinde Samet Büyükkurt'un beyin ölümü gerçekleşti. Anne Aynur ve baba Murat Büyükkurt, Samet'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlama karar aldı. Özel bir ekip, Samet Büyükkurt'un bağışlanan organlarını almak için ameliyat girdi. Büyükkurrt'un organları alındıktan sonra nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde sırada bekleyen uygun hastalara nakledilecek.
'HASTALARA ŞİFA OLSUN'
Samet Büyükkurt'un teyzesi Deniz Çavuş, kız kardeşi ve eniştesinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ailesinin, Samet'in iyileşmesi için çok büyük çaba sarf ettiğini, en küçük bir ümit kırıntısına dahi bel bağladıklarını belirten Çavuş, "Anne ve babasının şimdi tek isteklerinin çocuklarının organlarını, umutla bekleyen hastalara naklederek onların şifa bulmasını sağlamak. Umarım en kısa zamanda Samet'imizin organları ihtiyaç sahiplerine ulaşır. İnsanların bir dakika bile ızdırap ve elem içerisinde olmasını istemiyoruz. Biz, bugün akşam saatlerinde aramızdan ayrılan Samet'imizin ailesi ve yakınları olarak, herkesi organ bağışında duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Samet'in bağışlanan organları 4 kişiye hayat verecek

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
"Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli""Sırbistan'ın AB üyeliği için Kosova meselesi çözülmeli"
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'daKültür ve Turizm Bakanı Ersoy Londra'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

İstanbul'da kazı çalışması sırasında göçük!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.