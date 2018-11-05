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Samet'in bağışlanan organları 4 kişiye hayat verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 22:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek.

Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek.

Manavgat ilçesinde oturan Aynur Büyükkurt (42), 4 yıl önce oğlu Samet Büyükkurt'un gözündeki değişimi fark edince doktora gitmesini istedi. Başta doktora girmek istemeyen Samet Büyükkurt, annesinin ısrarıyla gittiği hastanede, beyninde 5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Büyükkurt'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Geçen 24 Nisan'da Ankara'da bir hastanede ameliyat olan Samet Büyükkurt'un beynindeki tümör alındı. Ameliyatın ardından durumu iyiye giden Samet Büyükkurt, geçen eylül ayında yeniden rahatsızlandı. Kemotrapi görmeye başlayan Samet Büyükkurt'un durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Bugün akşam saatlerinde Samet Büyükkurt'un beyin ölümü gerçekleşti. Anne Aynur ve baba Murat Büyükkurt, Samet'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlama karar aldı. Özel bir ekip, Samet Büyükkurt'un bağışlanan organlarını almak için ameliyat girdi. Büyükkurrt'un organları alındıktan sonra nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde sırada bekleyen uygun hastalara nakledilecek.

'HASTALARA ŞİFA OLSUN'

Samet Büyükkurt'un teyzesi Deniz Çavuş, kız kardeşi ve eniştesinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ailesinin, Samet'in iyileşmesi için çok büyük çaba sarf ettiğini, en küçük bir ümit kırıntısına dahi bel bağladıklarını belirten Çavuş, "Anne ve babasının şimdi tek isteklerinin çocuklarının organlarını, umutla bekleyen hastalara naklederek onların şifa bulmasını sağlamak. Umarım en kısa zamanda Samet'imizin organları ihtiyaç sahiplerine ulaşır. İnsanların bir dakika bile ızdırap ve elem içerisinde olmasını istemiyoruz. Biz, bugün akşam saatlerinde aramızdan ayrılan Samet'imizin ailesi ve yakınları olarak, herkesi organ bağışında duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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