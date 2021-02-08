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Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca dama çıkardı

08.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca dama çıkardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, ilk göz ağrı olan aracını satmaya kıyamayınca çocuklarının yardımı ile evinin yanında bulunan garajın damına çıkardı.

Tomarza ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Sami Helvacıoğlu, sıfır satın aldığı 1966 model cipi, yaklaşık 50 yıl boyunca kullandı. Arıcılık yaptığı içinde Türkiye’nin onlarca iline bu cip ile giden Helvacıoğlu, artık araç kullanılmayacak duruma gelince evin kapısının önünde atıl durumda durmaya başladı. Sami Helvacıoğlu’nun çocukları “baba artık bu araç burada boş boş duracağına bir hurdacıya verelim” demesine üzülen Helvacıoğlu, aracını evinin damına çıkardı.

Helvacıoğlu, "İlk göz ağrı aracımın satılmasını istemiyordum. Çünkü benim bu araç ile çok anılarım vardı. Ben aracın satılmasını istemeyince çocuklarımda ille de satalım diye üstüne düşmeyip beni kırmadılar. Daha sonra evlatlarıma 'Gelin benim bu ilk göz ağrı aracımı garajımızın damına çıkaralı' demem üzerine evlatlarım hemen vinç çağırarak aracı vinç yardımı ile evimizin yanında bulunan garajın damına çıkardılar. Bende artık yaşlandım. Fazla bir yere gidemiyorum. Arada pencereyi açarak cipime bakarım eski günlere gidiyorum. Aracımın satılmadığı için çok mutluyum” dedi.

İHA

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