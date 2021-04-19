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Sami Özer kimdir? Sami Avni Özer kaç yaşında? Sami Özer nereli?

19.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sami Özer, Türk tasavvuf müziği sanatçısıdır. Ünlü tasavvuf müziği sanatçısı olarak bilinen Emin Ongan’ın öğrencisi olarak da tanınan Sami Özer, 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Klasik Türk Müziği eğitimi almıştır. 1974 yılında düzenlenen “Altın Ses” yarışmasında Türk Sanat Müziği dalında birincilik ödülüne sahip olan Sami Özer, TRT İstanbul Radyosu’nda da bir süre görev almıştır.

Sami Özer kimdir? Sami Avni Özer kaç yaşında? Sami Özer nereli?

Sami Özer, Türk Sanat Müziği alanındaki önemli isimlerden biridir. Film müzikleri de yapan Sami Özer, “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminin müziklerini yapmış ve Mazhar Alanson ile beraber birkaç şarkı seslendirmiştir. Sami Avni Özer Kimdir? Sami Özer Kaç yaşında? İşte detaylar…

SAMİ ÖZER KİMDİR?

Sami Avni Özer (1950, İstanbul) Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı. Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

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1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

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Mazhar Alanson

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