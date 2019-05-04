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Sami Savatlı "Sonsuz Kökler" Sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sanatçı ve tasarımcı Sami Savatlı’nın kaligrafik resimlerinden oluşan "Sonsuz Kökler" Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Geleneksel değerleri modernize ederek bugüne taşıyan, sanatçı ve tasarımcı Sami Savatlı’nın kaligrafik resimlerinden oluşan “Sonsuz Kökler” Sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı ve tasarımcı Sami Savatlı’nın kaligrafik resimlerinden oluşan “Sonsuz Kökler” Sergisi, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in elinden plaket alan Savatlı, Nevmekân Sahil'de bulunan Nev Galeri'de sergi açmaktan büyük bir onur duyduğunu bildirdi.

Hilmi Türkmen ise Nevmekân Sahil’i açarken Üsküdar’ın, İstanbul’un ruhunu okşayan bir estetik arayışlarının olduğunu belirterek, "Merkezinde tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz olurken, dünya ile de aynı dili konuşan bir yer olsun istedik. Sami Savatlı’nın 'Sonsuz Kökler' Sergisi tam da bunu yansıtıyor. Tüm sanatseverleri sergiye bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçının hat, tezhip, minyatür gibi pek çok geleneksel sanat dalından referansla ürettiği 60 farklı eserin yer aldığı sergi Nev Galeri ve Nevmekân Sahil giriş katta izleyicilerini bekliyor. Tasavvuf felsefesinden ilham alarak ürettiği son dönem sanat çalışmaları ile dikkati çeken Savatlı’nın sergisi ramazan ayı boyunca görülebilecek.

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