HABER

Sami Savatlı'dan ODTÜ endüstriyel tasarım mezuniyet projelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Savatlı Mimarlık’tan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Son sınıf öğrencileri ve seçili firmalarla yürütülen projelerde, Sami Savatlı mezun olduğu bölüme destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projeyle eş zamanlı olarak, bu yıl 18'incisini düzenlenen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezuniyet projeleri sergisi de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye’de en başarılı üniversite adayları tarafından tercih ediliyor. Çeşitli sektörlerden yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların iş birliğiyle yürütülen eğitim projelerinin gerçekleştirildiği tasarım stüdyoları ile, yerel ve küresel tasarım camiasının yaratıcı, öngörülü, sosyal ve çevresel farkındalığa sahip tasarımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim ettiTemizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti
Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisiAzerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sami savatlı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

üyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.