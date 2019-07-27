Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Samiha Ayverdi'nin kızı Nadide Uluant yaşamını yitirdi.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'dan yapılan açıklamada, Uluant'ın vefatı, "Vakfımızın kurucularından Samiha Ayverdi'nin kızı, Zeynep ve Sinan Uluant ile Gülşah ve Tarık Akçal'ın annesi Nadide Uluant, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyuruldu.

Uluant'ın cenazesi, yarın öğle vakti Merkezefendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkezefendi Kabristanı'nda toprağa verilecek.

