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Şamil Tayyar 'Doğu Perinçek' paylaşımı yüzünden mi AK Parti'deki görevinden istifa etti?

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasıyla ilgili açıklamada bulundu."Doğu Perinçek paylaşımı başını yaktı" şeklinde yorumlayanları eleştiren AK Partili Tayyar, "Tuhaf olan Perinçek grubunun bize yakın kanallarda itibar görmesi" dedi.

Şamil Tayyar 'Doğu Perinçek' paylaşımı yüzünden mi AK Parti'deki görevinden istifa etti?

Eski AK Partili Vekil Şamil Tayyar, AK Parti'deki görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

AK Partili Tayyar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası."

tayyar

NE OLMUŞTU?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in adını vererek yaptığı paylaşımda, “Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var” dedikten kısa bir süre sonra görevinden ayrıldığını ve gazeteciliğe döneceğini açıklamıştı. Sosyal medyada Tayyar’ın ayrılışının Perinçek’le ilgili sözleri nedeniyle ilgili olduğu iddia edilmişti.


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