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Şamil Tayyar, Kilis Valisi ile arasında geçen sohbeti anlattı, herkes şaşırdı!

04.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep’te katıldığı bir düğünde yaşadığı Kili Valisi ile aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Tayyar, kendisine ‘Abi muhabirken ben şofördüm, sizi çok göreve götürdüm’ diyen kişinin şimdiki Kilis Valisi Recep Soytürk olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, Kilis Valisi ile arasında geçen sohbeti anlattı, herkes şaşırdı!

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, dün Gaziantep'te katıldığı bir düğünde yaşadığı anısını paylaştı.

Twitter'dan Adil Konukoğlu’nun oğlu Sani ile İdil’in düğününe katıldığını yazan Tayyar şöyle devam etti: "Biri yaklaştı ‘Abi Milliyet’te muhabirken ben şofördüm, sizi çok göreve götürdüm’ dedi. ‘Şimdi ne yapıyorsun’ diye sordum. ‘Kilis Valisiyim.’ Dikkatlice baktım, bizim Recep Soytürk. Gurur duydum."

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Şamil Tayyar daha sonra ise Kilis Valisi ile ilgili anlattığı anısı ile ilgili gelen yorumlar üzerine bir açıklamada daha bulundu. Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Kilis Valimizle ilgili paylaşımı, bir başarı öyküsünden çok etkilendiğim için yaptım.

Mülkiye mezunu, dil bilen, liyakatli, ehliyet sahibi bir gencin, şoförlükten valiliğe uzanan destansı öyküsünü gözlerim dolarak dinlediğim için paylaştım. Gurur vericiydi.

Zor şartları bilgiyle, azimle, gayretle devirerek zirveye doğru yapılan her yolculuk etkiler beni.

Çobanlık ve kasap kalfalığından vekilliğe uzan zorlu yolculukta yaşadıklarım gelir aklıma.

Kilis valimizle ilgili twit; böylesi bir sınıfsal etkileşimdir, duygusal paylaşımdır.

Art niyetli yorumlar bir tarafa, buradan çıkarılacak 3 önemli mesaj var:

1-Emek asla zayi olmaz.

2-Hayallerinizden asla vazgeçmeyin.

3-Allah çalışana verir.

Rabbim bu güzel insanın, bu liyakatli, çalışkan valimizin yolunu, bahtını açık etsin.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da özel teşekkürü borç bilirim. Tırnaklarıyla kazıyarak yol açmaya çalışanların emeklerine sahip çıktıkları için.

Rabbim sizleri korusun, başarılarınızı daim kılsın.

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