Samimi dansları olay olmuştu! Edis ve Zeynep Bastık yeniden bir arada

Zeynep Bastık ve meslektaşı Edis Görgülü'nün bir partide dans ettikleri anlar, sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin samimi dansı tepki çekmiş, Bastık'ın eşi Tolga Akış kendisine gelen küfürlere yanıt vermek zorunda kalmıştı. Tolga Akış, Zeynep Bastık ve Edis, bir partide yeniden bir araya geldi.

Bastık ve Görgülü'nün samimi dansına, Bastık'ın eşi Tolga Akış'ın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

Tolga Akış, gelen eleştirilere ''Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" yanıtını vermişti.

Edis Görgülü ise konuyla ilgili Pazar Süprizi programına konuşmuş, ''Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı.'' ifadelerini kullanmıştı.



