Şam'ın Ardından İdlib'de Saldırı

Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından, muhalif güçlerin kontrolundaki İdlib topçu ateşine tutuldu. 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan Şam’daki saldırı son yıllarda başkentteki en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçerken, İdlib’de de aralarında sivillerin olduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Şam’daki saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Reuters haber ajansınan göre, Şam’da askeri bir otobüse yönelik bombalı saldırıdan yaklaşık bir saat sonra İdlib’e düzenlenen topçu ateşi bombardımanıyla ilgili Suriye ordusu ya da rejim medyasından bir açıklama yapılmış değil.

Başkent Şam’da askeri personeli taşıyan bir otobüs, kent merkezindeki bir köprünün yakınlarında infilak etti. Suriye devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, otobüse daha önceden yerleştirilen iki bombanın patladığını bildirdi. Üçüncü bir bombanın ise askeri mühendisler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Şam’da yaralılara müdahalenin devam ettiği sırada, olaydan yaklaşık bir saat sonra, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a muhalif güçlerin elinde kalan son bölgeler arasındaki İdlib’de, Ariha’ya topçu ateşi saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İdlib’deki saldırıda ölenler arasında, okula giderken hedef olan 4 çocuğun da olduğunu açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada da saldırının, İdlib’de 2020 yılı Mart ayından bu yana kaydedilen en ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

UNICEF’in açıklamasına göre, ölen ve yaralanan çocukların sayısı artıyor.

Suriye mühimmat deposunda da patlama oldu

İran devlet kanalı El Alem TV’de yer alan bir haber göre, Suriye’de Humus ve Hama arasındaki bir bölgede yer alan Suriye ordusuna ait mühimmat deposunda, bakım çalışmaları sırasında bir patlama oldu. Patlamada 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Suriye’deki iç savaşta son yıllarda Esat güçlerinin, büyük kentlerin çoğunda kontrolu yeniden ele geçirmesiyle beraber çatışmaların şiddeti azalmıştı.

Diğer taraftan, ülkenin orta ve doğu bölgelerinde hala faaliyette olan IŞİD militanları, bu yıl içinde de askeri araçlara bir dizi saldırı düzenledi.

Şam’da ve İdlib’de bugün düzenlenen saldırıların, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in, hükümet ve muhalif güçler arasında yeni bir anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya vardığını açıklamasından birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti.

