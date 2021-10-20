HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şam'ın Ardından İdlib'de Saldırı

Şam'ın Ardından İdlib'de Saldırı

20.10.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından, muhalif güçlerin kontrolundaki İdlib topçu ateşine tutuldu

Suriye’nin başkenti Şam’da bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırının ardından, muhalif güçlerin kontrolundaki İdlib topçu ateşine tutuldu. 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan Şam’daki saldırı son yıllarda başkentteki en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçerken, İdlib’de de aralarında sivillerin olduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Şam’daki saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Reuters haber ajansınan göre, Şam’da askeri bir otobüse yönelik bombalı saldırıdan yaklaşık bir saat sonra İdlib’e düzenlenen topçu ateşi bombardımanıyla ilgili Suriye ordusu ya da rejim medyasından bir açıklama yapılmış değil.

Başkent Şam’da askeri personeli taşıyan bir otobüs, kent merkezindeki bir köprünün yakınlarında infilak etti. Suriye devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, otobüse daha önceden yerleştirilen iki bombanın patladığını bildirdi. Üçüncü bir bombanın ise askeri mühendisler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Şam’da yaralılara müdahalenin devam ettiği sırada, olaydan yaklaşık bir saat sonra, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a muhalif güçlerin elinde kalan son bölgeler arasındaki İdlib’de, Ariha’ya topçu ateşi saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İdlib’deki saldırıda ölenler arasında, okula giderken hedef olan 4 çocuğun da olduğunu açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada da saldırının, İdlib’de 2020 yılı Mart ayından bu yana kaydedilen en ölümcül saldırı olduğu belirtildi.

UNICEF’in açıklamasına göre, ölen ve yaralanan çocukların sayısı artıyor.

Suriye mühimmat deposunda da patlama oldu

İran devlet kanalı El Alem TV’de yer alan bir haber göre, Suriye’de Humus ve Hama arasındaki bir bölgede yer alan Suriye ordusuna ait mühimmat deposunda, bakım çalışmaları sırasında bir patlama oldu. Patlamada 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Suriye’deki iç savaşta son yıllarda Esat güçlerinin, büyük kentlerin çoğunda kontrolu yeniden ele geçirmesiyle beraber çatışmaların şiddeti azalmıştı.

Diğer taraftan, ülkenin orta ve doğu bölgelerinde hala faaliyette olan IŞİD militanları, bu yıl içinde de askeri araçlara bir dizi saldırı düzenledi.

Şam’da ve İdlib’de bugün düzenlenen saldırıların, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in, hükümet ve muhalif güçler arasında yeni bir anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya vardığını açıklamasından birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldıHastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın çocuklarını bıçakla rehin aldı
17 kişiyi öldüren saldırgan: Umarım bana bir şans daha verirsiniz17 kişiyi öldüren saldırgan: Umarım bana bir şans daha verirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Milyonları ilgilendiren teklif!

Milyonları ilgilendiren teklif!

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

EPGİS açıkladı: LPG otogaza 22 kuruş zam

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.