Samiri Yahudilerinin Sukot Bayramını kutlamaları

NABLUS (AA) - Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiriler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'na çıkarak, Sukot (Arş) Bayramını kutladı.

Orta Doğu'daki köklü dini topluluklarından biri olan Samiriler, Sukot Bayramı dolayısıyla hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Güneş doğmadan önce kırmızı fes ve beyaz giysileriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.

Samiriler Gerizim Dağı'nın yeryüzündeki gökyüzüne en yakın bölge olduğuna ve Hazreti İbrahim'in, oğlu İshak’ı (İslamiyete göre İsmail peygamber) bu dağ üzerinde Allah'a adamak istediğine inanıyor.

Yahudi inancına göre İsrailoğullarının Sina'dan çıkışını sembolize eden Sukot Bayramı, 7 gün evlerin önlerinde veya çatılarında kurulan özel çardaklarda ve Tevrat'tan özel dualar okunarak kutlanıyor.

- Samiri Yahudileri kimdir?

Sayıları yaklaşık 800'ü bulan ve dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.