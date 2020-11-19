Samoa'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Neredeyse tüm ülkelere yayılan Kovid-19 salgınının uğramadığı sayılı ülkeler arasındaki Samoa'da ilk vaka tespit edildi.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, yaptığı açıklamada geçen hafta Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden gelen bir denizcinin, karantina tesisinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini verdi.

Başbakan, hastanın şu an bir hastanede karantinada olduğunu kaydetti.

Şimdiye dek yalnızca Tonga ve Nauru gibi Pasifik'teki birkaç ada ülkesinde Kovid-19 tespit edilmedi.

