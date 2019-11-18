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Samoa’da kızamık salgını: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Ada ülkesi Samoa’da 6 kişinin ölümüne neden olan kızamık salgının ardından acil durum ilan edildi.Okyanusya ülkelerinden Samoa’da kızamık salgını ile mücadele ediyor.

Ada ülkesi Samoa’da 6 kişinin ölümüne neden olan kızamık salgının ardından acil durum ilan edildi.
Okyanusya ülkelerinden Samoa’da kızamık salgını ile mücadele ediyor. Hükümet, 6 kişinin ölümünün ardından acil durum ilan etti. Sağlık Bakanlığı 200 bin kişinin yaşadığı ada ülkesinde kızamık yüzünden ölenlerin tamamının 2 yaşından küçük olduğunu duyurdu. Yetkililer, ölenlerin hiçbirinin bu hastalığa karşı aşılanmadığını belirterek, halka aşı olma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada “En kötüsünün henüz gelmediğini tahmin ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Bakanlığın açıklaması ülkede paniğe neden oldu. Ülkenin sadece 3’te 2’sini aşılı olduğu en kısa zamanda geri kalan 3’te 1’lik kısmın aşılanmasına çalışılacağı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında 716 kızamık vakasının yüzde 40’ının hastane ortamında tedavi gerektirdiği ifade edildi.

Yeni Zelanda’dan Samoa’ya yardım
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Samoa’ya 3 bin aşı gönderildiğini ve 12 hemşirenin salgınla mücadele için Okyanusya ülkesinde görev yapacağını dile getirdi. Peters, “Kızamık büyük oranda bulaşıcı. Salgın, Samoa’da ölümlere neden oluyor. Herkes bu salgını durdurmak için çalışıyor” dedi.

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