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Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 53'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 53'e yükseldi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında çoğu 4 yaş altında 53 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlerde, ülkeyi ekimden bu yana etkisi altına alan kızamık salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında 5 çocuklu bir ailenin 3 çocuğunun da olduğu belirtildi.

Samoa Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar 3 bin 728 vaka tespit edildi.

Hükümet, kızamık salgını nedeniyle 16 Kasım'da acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verilmiş, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklanmış ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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