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  4. Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 81'e çıktı

Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 81'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

BM yetkilileri, kızamık vakalarının azaldığını ve salgının yavaşladığını bildirdi

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 81'e çıktı.

Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 yeni kızamık vakası görüldüğü, ölenlerin sayısının 81'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, salgının ekim ayında ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen kızamık vakası sayısının 5 bin 612 olduğu belirtildi.

Hastanelerde 7'si çocuk 10 ağır, toplam 43 kızamık vakasının tedavi gördüğü aktarıldı.

Hükümet, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede dün itibarıyla aşılama oranının yüzde 95'e ulaştığını bildirdi.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne bağlı dijital bilgi portalı Reliefweb'de, kızamık vakalarının azaldığı, salgının yavaşladığı ifade edildi.

Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu kaydediliyor.

- Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı

200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık salgını Samoa

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