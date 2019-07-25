SAMP-T - Milli Savunma Bakanlığı: Fransa'nın teklifi kabul edildi, füze bataryası Türkiye'de konuşlandırılacak

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri bu sabah düzenledikleri basın toplantısında son 3 aylık faaliyetlere ilişkin açıklamalar yaptı. Muhabere Albay Tamer Zincir, Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa'nın batarya yerleştirme önerisinin kabul edildiğini duyurdu. Tamer Zincir, "Fransa bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye'de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir" dedi. Zincir, Fransa'nın teklif ettiği bataryanın konuşlanacağı bölge ile ilgili olarak ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak." dedi. Ekim 2012'de Suriye tarafından yapılan atışlar sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişi hayatını kaybetmiş; Türkiye NATO'dan füze savunma sistemi talep etmişti. ABD, bu talebin ardından iki adet Patriot bataryasını Gaziantep'e konuşlandırmıştı.

Aynı talep doğrultusunda Şubat 2013'te Almanya iki adet Patriot bataryasını Kahramanmaraş'a, Hollanda da yine iki adet Patriot bataryasını Adana'ya göndermişti. Hollanda, 2015 Ocak'ta Patriot bataryalarını geri çekerek görevi İspanya'ya devretti. Aynı yıl ABD ve Almanya, Patriot bataryalarının süresini uzatmama kararı aldı. ABD Ağustos 2015'te, Almanya da Aralık 2015'te bataryaları geri çekti. Haziran 2016'da, İtalya Hava Savunma Sistemi ve askerleri Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma bataryalarını kurdu. Şu anda Türkiye'de İtalya ve İspanya'nın hava savunma bataryaları bulunuyor. 'S-400'lerin birinci grup malzemelerinin sevkiyatı tamamlandı' Öte yandan, Rus S-400 hava savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının da bugün itibarıyla tamamlandığı duyuruldu. Malzemelerin tamamının gönderilmesi için 12 Temmuz'dan itibaren 30 uçak Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptığını, S-400 kurulum çalışmalarının başlandığını belirten askeri yetkililer, ikinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağını söyledi. S-400 teslimatı başladı: Bundan sonra ne olacak?

S-400: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi 'ABD ile Patriot görüşmeleri sürüyor' Perşembe sabahı yapılan açıklamada, uzun menzilli hava ve füze savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen alternatif projelerden biri olarak kabul edilen Patriot sistemlerinin tedarikine yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından ABD ile yapılan görüşmelerin de sürdüğü duyuruldu.