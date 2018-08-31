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Şampiyon adayı karpuzlar için nöbetteler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da üreticiler, eylül ayında düzenlenecek festivalde yarışacak karpuzlarını yabani hayvanlar ve hırsızlardan korumak için tarlada gece gündüz nöbet tutuyor - Osman Uçar: - "Gece tilki, gündüz karga nöbeti tutuyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenecek festivalde yarışacak karpuzlarını yabani hayvanlar ve hırsızlardan korumak için tarlada gece gündüz nöbet tutuyor.

Geçmişte ağırlıkları nedeniyle develerle taşınıp kılıçlarla kesilen karpuzlar, gelecek ay yapılacak "Karpuz ve Kültür Festivali" kapsamında düzenlenecek para ödüllü ağırlık yarışması öncesinde büyük bir özveriyle yetiştiriliyor.

Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Erimli Mahallesi'ndeki üreticiler, yarışma için özel yetiştirdikleri karpuzları yabani hayvanlardan ve hırsızlardan korumak için tarlalarda 24 saat nöbet tutuyor. Tarlaların çevresinde kurdukları barakalarda kalan üreticiler, iddialı oldukları yarışma için hasada kadar nöbetlerini sürdürecek.

Barakaların önünde hem çaylarını demlemek hem de yabani hayvanları korkutmak için ateş yakan üreticiler, arada bir av tüfeğiyle havaya ateş ederek hayvanların tarlaya yaklaşılmasına engel olmaya çalışıyor.

- "Gece gündüz buradayız"

Üreticilerden 52 yaşındaki Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır karpuz yetiştiriciliği yaptığını söyledi. Sabahtan akşama kadar tarlada çalıştıklarını belirten Uçar, gün boyunca sulama yaptıklarını, otları yolduklarını anlattı. Tilki ve kargaların mahsule zarar verdiğini dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Hangi karpuz yetişse ya tilki ya da karga gelip deliyor. Deldikten sonra koparıp, atıyorum. Belki o karpuzlar 50 kilogramı da geçebilir. Zaten bir tarlada en fazla bir ya da iki karpuz iri çıkıyor. Gece tilki, gündüz karga nöbeti tutuyoruz. Tilki de gelse karga da gelse Allah'ın izniyle yine iddialıyız. Karpuzumuzu götüreceğiz ne çıktıysa. Sabah kalktığımız zaman işimiz buranın nöbetini tutmak. Buranın nöbetini tutmasak hayvan da gelir tilki de gelir insan da gelir. 24 saat nöbet tutuyoruz, gece gündüz buradayız."

Şu ana kadar yetiştirdiği karpuzların 11 kez festivalde birinci seçildiğine işaret eden Uçar, "Yalnız kabak aşıyla değil gerçek Diyarbakır karpuzu yetiştiriyorum. Allah'ın izniyle yine birinci oluruz." dedi.

- "Tilkiler olgunlaşmış karpuzu yiyor"

47 yaşındaki Veysi Kut da yarışmalarda birinciliği elde eden üreticilerden biri olduğunu ifade etti. Yıllardır yaptıkları üretimden büyük para kazanamadıklarını söyleyen Kut, köyleriyle özdeşleşen Diyarbakır karpuzunu yaşatmak için çaba gösterdiklerini aktardı.

Bu yıl da yarışma için iddialı olduğunu vurgulayan Kut, "Burada olmazsak gelip götürürler, o yüzden burada kalıyoruz. Sahipsiz olduğu zaman insan da gelip koparıyor hayvan da gelip zarar veriyor. Tilkiler olgunlaşmış karpuzu yiyor. Biz bilmiyoruz ama tilki daha iyi biliyor. Dişiyle karpuzu kazıyor ve yiyor. " diye konuştu.

Necat Öz de ata mesleğini devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek en iyi karpuzun Erimli'de yetiştiğini iddia etti.

Karpuzları korumak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Öz, hasada kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Diyarbakır Hayvan hırsız Nöbet Tilki

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