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Şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularından Esra Erol'a sürpriz

18.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş maçı öncesi takıma seslenerek moral veren Esra Erol, dün büyük bir sürprizle karşılaştı. Siyah beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak teşekkür etti. Canlı yayında videoyu izleyen Erol ise mutluluktan ne yapacağını bilemedi.

Şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularından Esra Erol'a sürpriz

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, maç öncesi takım için moral videosu çekti. Dünkü canlı yayınına elinde bayrakla çıkan ve Beşiktaş marşları söyleyen Esra Erol, ekibiyle şampiyonluğu kutladı. Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara da teşekkür etti.

BEŞİKTAŞLILARDAN ESRA EROL'A SÜRPRİZ

Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.

OĞLU, BEŞİKTAŞ İÇİN DUA ETMİŞTİ

Esra Erol, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçının olduğu gün Beşiktaş forması giyerek dua eden aoğlu Ömer'in videosunu paylaşarak "Maçı izlemeye Ömer'imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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