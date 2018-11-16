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Şampiyon boğaya coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

AYDIN'da düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali'nde, şampiyon olan 'Ertuğrul' adlı boğa getirildiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - AYDIN'da düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali'nde, şampiyon olan 'Ertuğrul' adlı boğa getirildiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Geçen hafta Aydın'da düzenlenen boğa güreşleri festivalinde birinci olan 800 kiloluk 'Ertuğrul' adlı boğa için, getirildiği Yusufeli ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Hikmet Aslan, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum eşliğinde alkışla tempo tutan ve 'Şampiyon' sloganları atan kalabalık, caddelerde yürütülen boğanın arkasında kazandığı kupa ile şehir turu da attı. İlçe sakinleri, boğanın etrafında halka oluşturarak horon oynadı. Coşkulu kutlamalar sırasında ilçe merkezindeki yoldaki ulaşımda trafik durma noktasına da geldi. Boğa sahibi Hikmet Aslan, çok gururlu olduğunu söyledi. Aslan, "Çok gururluyum. Boğamız Aydın'da birinci oldu. Güreşten 10 bin TL ödülü aldı. Bizi coşkuyla karşılayan hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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