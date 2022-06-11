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CANLI: Şampiyon bugün belli olabilir! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko...

11.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, ilk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko'yu Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ediyor. Dev seride 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğunu ilan edecek.

CANLI: Şampiyon bugün belli olabilir! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko...

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı oynanıyor.

CANLI SKOR;

DEVRE

ANADOLU EFES:52

FENERBAHÇE BEKO:50

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Tivibuspor 2 ve TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN FİNAL YOLU

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirdi. Sarı Lacivertliler, Play-Off turunda çeyrek finali Frutti Extra Bursaspor'a karşı 2-1, yarı finali ise Darüşşafaka'ya karşı 3-1 ile geçerek final vizesi aldı.

ANADOLU EFES'İN FİNAL YOLU

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Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Lacivert Beyazlılar, Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'yı 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'i 3-2 geçerek finale yükseldi.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ PROGRAMI

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maça Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı final serisinin programı şöyle:

  1. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

(Gerekirse) 5. Maç: 15 Haziran Çarşamba

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes
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