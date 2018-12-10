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Şampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

ADANA'da dün sabah, arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, ölmeden saatler önce partneri Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı.

Şampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da dün sabah, arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, ölmeden saatler önce partneri Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı.
Bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkmak için İstanbul'dan Adana'ya gelen Cem Demir, geçen cumartesi akşamı dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'a kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, hava almak için çıktığı evin balkonundan bahçeye düştü. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan arkadaşları, Cem Demir'i bahçede kanlar içinde yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi. Cem Demir'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Arkadaşları, Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını ileri sürdü.
Türkiye Salsa Şampiyonası'nı dört kez kazanan, Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan Cem Demir'in kazara düşerek mi öldüğü, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
SEVGİLİSİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
Oğlunun cenazesini almak için Muğla'nın Bodrum ilçesinden Adana'ya gelen Asım Demir ile Cem Demir'in sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış ile morga girerek teşhiste bulundu. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diye feryat edip, gözyaşı döktü.
CENAZE BODRUM'A GÖTÜRÜLDÜ
Otopsisi tamamlanan Cem Demir'in cenazesi, babası tarafından teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum'a götürüldü.
Daha önce ünlü sanatçı Tarkan'ın klibinde oynayan Cem Demir'in geçen Cumartesi akşamı, sevgilisi Melisa Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve gösterinin ardından hayranlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde, ölmeden saatler önce, Demir, izleyenlerin alkışları eşliğinde Katılmış ile dans ediyor.

FOTOĞRAFLI

Şampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktıŞampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktıŞampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktıŞampiyon dansçının ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktı

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