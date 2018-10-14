HABER

Şampiyon deve sahibini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, İsmail Candaş (60), abisinden kalan 'İstanbullu' adlı deveyi güreşler için gezdirirken altında kalarak hayatını kaybetti.  Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi'ndeki bir hayvan damında meydana geldi.

Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, İsmail Candaş (60), abisinden kalan 'İstanbullu' adlı deveyi güreşler için gezdirirken altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi'ndeki bir hayvan damında meydana geldi. İsmail Candaş 3 yıl önce ölen abisi İbrahim Candaş'tan kalan 9 yaşındaki 'İstanbullu' adlı şampiyon deveyi yaklaşan deve güreşlerine hazırlamak için gezintiye çıkarak istedi. Bu sırada deve Candaş'ı kolundan ısırdı. Devenin ısırmasının ardından Candaş yere düşerek devenin ayaklarının altında kaldı. Uzun süre ahırdan çıkmayan Candaş'ı merak eden yakınları ahıra girdiğinde talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Candaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Aranması olan 38 kişi 'Hırsız Kapanı' operasyonuyla yakalandıAranması olan 38 kişi 'Hırsız Kapanı' operasyonuyla yakalandı
Sakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralıSakarya'da arazi aracı uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Cumalıkızık'ta ziyaretçi yoğunluğu

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.