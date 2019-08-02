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Şampiyon futbolcu, inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

MANİSA Futbol Kulübü U-14 takımının şampiyon sporcularından İsmail Ediz (14), maç ve antrenmanlardan kalan zamanlarında babasının yanında, inşaatlarda çalışarak, harçlığını çıkarıyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA Futbol Kulübü U-14 takımının şampiyon sporcularından İsmail Ediz (14), maç ve antrenmanlardan kalan zamanlarında babasının yanında, inşaatlarda çalışarak, harçlığını çıkarıyor. Hedefinin profesyonel futbolculuk olduğunu belirten Ediz, Manisa Spor Lisesi'nde de eğitimini sürdürüyor. Manisa Futbol Kulübü U-14 takımı, 7-8 Temmuz'da, Kastamonu'da 74 ilden 126 takımın katıldığı 2018- 2019 U-14 Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryaspor'u 5-0'lık skorla yenerek, şampiyon oldu. Manisa'ya zaferi getiren takımın oyuncularından ve 3 yıldır Manisa Futbol Kulübü'nün formasını giyen İsmail Ediz, futboldan kalan zamanlarında, özellikle de yazın babasıyla inşaatlarda çalışıp, harçlığını çıkarıyor. Tuğla taşıyıp, çivi toplayan, harç karan, gerektiğinde işçilere su servisi yapan Ediz, aynı zamanda eğitimine de devam ediyor. Manisa Spor Lisesi öğrencisi olan İsmail Ediz, futbol oynamanın daha küçük yaşlardan itibaren hayali olduğunu belirterek, "Babamın desteği ile bu spora başladım. 3 yıldır da kulübümde elimden gelenin fazlasını yaparak, mücadele etmeye çalışıyorum. Bu sezon U-14 takımları arasındaki şampiyonada birinci olup, kupayı Manisa'ya getirdik. Hedefim profesyonel bir futbolcu olmak" dedi. Boş zamanlarında inşaatlarda çalışıp, harçlığını çıkardığını belirten Ediz, "Hem inşaatlarda çalışmak hem spor yapmak hem de eğitimimi sürdürmek yorucu oluyor. Hayallerimi düşününce bütün yorgunluğum gidiyor. 'Spor yapıyor, inşaatlarda çalışıyorum' diye derslerimi hiçbir zaman ihmal etmedim. Yapmam gereken hayatın her alanındaki yaşamı anlayabilmek. Bunun içinde tüm bu işleri bir arada yürütebilmem, başarmam gerekiyor. Bu nedenle de hem takımımda hem iş hayatımda hem de okul hayatımda elimden geldiğince mücadele ediyorum" diye konuştu.

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