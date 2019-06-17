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Şampiyon Güneşspor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bilecik 2.

Şampiyon Güneşspor oldu

Bilecik 2. Amatör ligi B grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Demirköyspor’u 3-1 mağlup eden Bozüyük temsilcisi Güneşspor B grubunun şampiyonu oldu.
2. Amatör Kümede B grubu karşılaşmaları hafta sonu oynanan müsabakalarla sona erdi. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşmada Yeşilkent sentetik sahada Güneşspor ile Demirköyspor karşı karşıya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ilk yarı Güneşspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Güneşspor bir anda 3-0 öne geçti. Bu skor sonrasında taraftarların şampiyonluk şarkıları dillendirilmeye başladı. Son bölümlerde Demirköyspor bir gol bulsa da kalan dakikalar sonucu değiştirmeye yetmedi. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı karşılaşma Güneşspor’un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonunda Güneşsporlu futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Kulüp Başkanı Ümit Kök, başta kulüp yönetimi, antrenörler ve futbolcularını bu büyük başarıdan dolayı kutladı. Bu başarı da emeği geçen herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti. Şampiyonluğu taraftarlarına armağan etti.

Şampiyon Güneşspor oldu

Şampiyon Güneşspor oldu

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