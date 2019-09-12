"Şampiyon" ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - TRT 1 ekranlarında başlayan "Şampiyon" adlı dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

Yapımda rol alan oyuncular, dizi ekibiyle ilk bölümü izledikleri etkinlikte basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oyuncu Erdal Özyağcılar, rollerine çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Yönetmen arkadaşımız, set ekibi, senaristler bayağı bir emek verildi, güzel de bir emek oldu. Umarım bayağı beğeneceksiniz." diye konuştu.

Yapımda "Kafkas" lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayan Tolgahan Sayışman da çok güzel bir kadroyla çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Dizinin yıllardır ekranlarda görünmeyen sahneleri içinde barındıran, kuvvetli bir dram olduğunu aktaran Sayışman, şunları kaydetti:

"Bütün dizilerde çok büyük bir emek var ama bu dizi çok güçlü bir dramanın yanında fiziki performansları da ön plana çıkaran bir dizi olduğu için öz hazırlık süreci de çok uzun sürdü. Çok daha sıkı bir çalışma temposuna, çekimlerden 6 ay kadar önce başladım. Hem boks hem fitness ve diyet programı, sabah akşam fiziken role çalışıyordum. Çok güçlü bir drama isteyen bir iş olduğu için dramaya yönelik çalışmalarım da oldu."