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"Şampiyon" ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:15 | Son Güncelleme

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Şampiyon"un oyuncuları ve ekibi, diziyi birlikte izledi - Oyuncu Erdal Özyağcılar: - "Yönetmen arkadaşımız, set ekibi, senaristler bayağı bir emek verildi, güzel de bir emek oldu. Umarım bayağı beğeneceksiniz" - Oyuncu Tolgahan Sayışman: - "Bütün dizilerde çok büyük bir emek var ama bu dizi çok güçlü bir dramanın yanında fiziki performansları da ön plana çıkaran bir dizi olduğu için öz hazırlık süreci de çok uzun sürdü"

İSTANBUL (AA) - TRT 1 ekranlarında başlayan "Şampiyon" adlı dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

Yapımda rol alan oyuncular, dizi ekibiyle ilk bölümü izledikleri etkinlikte basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oyuncu Erdal Özyağcılar, rollerine çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Yönetmen arkadaşımız, set ekibi, senaristler bayağı bir emek verildi, güzel de bir emek oldu. Umarım bayağı beğeneceksiniz." diye konuştu.

Yapımda "Kafkas" lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayan Tolgahan Sayışman da çok güzel bir kadroyla çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Dizinin yıllardır ekranlarda görünmeyen sahneleri içinde barındıran, kuvvetli bir dram olduğunu aktaran Sayışman, şunları kaydetti:

"Bütün dizilerde çok büyük bir emek var ama bu dizi çok güçlü bir dramanın yanında fiziki performansları da ön plana çıkaran bir dizi olduğu için öz hazırlık süreci de çok uzun sürdü. Çok daha sıkı bir çalışma temposuna, çekimlerden 6 ay kadar önce başladım. Hem boks hem fitness ve diyet programı, sabah akşam fiziken role çalışıyordum. Çok güçlü bir drama isteyen bir iş olduğu için dramaya yönelik çalışmalarım da oldu."

Dizinin oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy ise hikayenin bir parçası olduğu için kendisini mutlu ve şansı hissettiğini dile getirerek, "Çok değerli bir ekiple, değerli oyuncu arkadaşlarımla ve büyüklerimle çalışıyorum. İnşallah hepimiz açısından hayırlı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Erkan Avcı da dizinin güzel bir proje olduğunu belirterek, "İyi çalışılmış, hem senaryo anlamında hem oyuncuların çok iyi hazırlandığı bir proje, çok mutluyum." dedi.

Oyuncu İlayda Alişan, diziye herkesin çok fazla emek verdiğini vurgulayarak, "Umarım güzel bir şey çıkar ortaya, emeklerimizin karşılığını almaya geldik. Kendi adıma çok mutluyum, çok güzel ustalarla, oyuncularla çalışıyorum. Burası benim için okul gibi." diye konuştu.

Oyuncu ekibinden büyük ilgi gören dizinin minik oyuncusu Emir Özyakışır ise çok güzel şeyler hissettiğini, güzel bir proje olduğunu söyleyerek, herkese iyi seyirler diledi.

Konuşmaların ardından oyuncular ve dizi ekibi, TRT ekranlarında seyirciyle buluşan yapımın ilk bölümünü izledi.

Okul Sanat Film Yapım tarafından hayata geçirilen, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı "Şampiyon"un yönetmenliğini "Ketche" olarak tanınan Hakan Kırvavaç yapıyor.

"Kafkas" lakaplı eski şampiyon boksör Fırat'ın oğlu için ringlere dönme mücadelesini konu alan dizinin oyuncu kadrosunda, Halit Özgür Sarı, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, Meltem Savcı ve Vedat Erincin gibi isimler de yer alıyor.

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