Şampiyon itfaiyeciler ödüllendirildi

- "İstanbul İtfaiyesi en başarılı ilk üçte yer alır"

İstanbul İtfaiyesi ile diğer şehirlerin itfaiyeleri kıyaslandığında 304 yıllık geçmişi olan teşkilatın çok başarılı olduğunun açık bir şekilde görüleceğini vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Dünya itfaiyeleri arasında bir kıyaslama yapıldığı zaman herhalde İstanbul İtfaiyesi en başarılı ilk üçte yer alır. Örneğin New York'ta ortalama 100 bin kişiye 132 itfaiye personeli düşüyor. Olaya müdahale zamanı 4 dakika 40 saniye civarı. İstanbul'da ise 100 bin kişiye 26 itfaiye personeli düşüyor. Personel bakımından yaklaşık olarak New York İtfaiyesi'nin 6'da biri kadar personelimiz var. Bütçemizden hiç bahsetmeye gerek yok. O konuda onlardan çok daha mütevazi bir bütçeye sahibiz. Asıl önemli olanı bizim alanımız yaklaşık 5 bin 500 kilometrekare, New York'un 850 kilometrekare. Londra'da ise 100 bin kişiye 68 personel düşüyor. Burada da personel oranı bizden 2,5 kat fazla olmasına rağmen alan ise bin 500 kilometrekare civarında. Orada da baktığınız zaman ihbar esnasında ulaşım 5 dakika 25 saniye. Yani sadece 3 saniye gerilerindeyiz."