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Şampiyon itfaiyeciler yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Güney Kore'de düzenlenen "Dünya İtfaiye Oyunları'nda", Türkiye'yi temsil eden İstanbul İtfaiyesi ekibi; 2 kupa, 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya ile İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Güney Kore'nin Chungju şehrinde düzenlenen "Dünya İtfaiye Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul İtfaiyesi sporcuları yurda döndü.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Güney Kore'nin Chungju şehrinde 10-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarıştı.

"En İyi Yürüyüş ve Gösteri" ile "Su Taşıma Yarışı'nda" altın madalya alan itfaiye sporcuları, pek çok alanda başarı gösterdi. İtfaiyeciler; toplam 2 kupa, 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

İstanbul İtfaiyesi voleybol branşında ise takım halinde gümüş madalya kazandı.

- Voleybol takımı, dünya ikincisi oldu

"13. Dünya İtfaiye Oyunları'na" 33 kişilik ekiple katılan İstanbul İtfaiyesi; bilek güreşi, muster, en iyi itfaiye aracı sürme, ağırlık kaldırma, vücut geliştirme, güreş, karate, gülle atma, çekiç atma, sırıkla yüksek atlama, 110 metre engelli koşu, 400 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, 800 metre koşu, disk atma, 3 bin metre engelli, cirit atma, 4x100 ve 4x400 metre bayrak yarışları, üç adım atlama, yüksek atlama, bin metre koşu gibi branşlarda başarılı mücadeleler ortaya koydu.

İBB İtfaiyesi, oyunların en önemli yarışlarından biri olan "Su Taşıma Ekip Oyunu" dalında altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada finale kadar yükselen İtfaiye Voleybol Takımı ise, Rusya'ya 3-0 kaybederek takım halinde gümüş madalya kazandı ve dünya ikinciliği kupasını aldı. Sporcu itfaiyeciler, "En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş" kategorisinde ise tulumbacılar ile takım halinde altın madalya alarak Muster Kupası'nın sahibi oldu.

- Eyalet başkanından teşekkür

Güney Kore Chungju Eyalet Başkanı Lee Si Jong İstanbul İtfaiyesi ekibini ziyaret ederek yarışmalarda gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

Başkan Lee Si Jong ayrıca açılış seremonisi esnasında düzenlenen "En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş" kategorisinde Muster Kupası alan sporculara itfaiye oyunlarına renk kattıklarından dolayı teşekkür etti.

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