Şampiyon itfaiyeciler yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Güney Kore'nin Chungju şehrinde düzenlenen "Dünya İtfaiye Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul İtfaiyesi sporcuları yurda döndü.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Güney Kore'nin Chungju şehrinde 10-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarıştı.

"En İyi Yürüyüş ve Gösteri" ile "Su Taşıma Yarışı'nda" altın madalya alan itfaiye sporcuları, pek çok alanda başarı gösterdi. İtfaiyeciler; toplam 2 kupa, 24 altın, 27 gümüş ve 22 bronz madalya elde etti.

İstanbul İtfaiyesi voleybol branşında ise takım halinde gümüş madalya kazandı.

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"13. Dünya İtfaiye Oyunları'na" 33 kişilik ekiple katılan İstanbul İtfaiyesi; bilek güreşi, muster, en iyi itfaiye aracı sürme, ağırlık kaldırma, vücut geliştirme, güreş, karate, gülle atma, çekiç atma, sırıkla yüksek atlama, 110 metre engelli koşu, 400 metre koşu, uzun atlama, yüksek atlama, 800 metre koşu, disk atma, 3 bin metre engelli, cirit atma, 4x100 ve 4x400 metre bayrak yarışları, üç adım atlama, yüksek atlama, bin metre koşu gibi branşlarda başarılı mücadeleler ortaya koydu.