Şampiyon Juventus Cagliari'ye direnemedi

Serie A'da şampiyon Juventus, deplasmanda Cagliari’ye 2-0 yenildi. Cagliari’deki Sardegna Arena’da oynanan maçın 8. dakikasında ev sahibi ekip, Luca Gagliano ile 1-0 öne geçti.
Devre bitmeden bir gol daha bulan Cagliari, 45+2. dakikada Giovanni Simeone ile skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı bu sonuçla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı. Konuk Juventus, yüzde 66 topla oynama yüzdesine sahip olduğu ve 34 şut çektiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.
(AA)
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