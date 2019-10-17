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Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli at katıldığı birçok yarışta 1'inci oldu.

Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli at katıldığı birçok yarışta 1'inci oldu. Şimdilerde damızlık olarak kullanılan 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in talimatı ile 1865 yılında Akçadağ ilçe merkezine 5 kilometre mesafede 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan çiftlikte, o dönem padişahlar için safkan Arap atı yetiştirilmeye başlandı. 1928 yılında 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Şimdiye kadar birçok şampiyon at yetiştirilen işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine, hem de yetiştiği işletmeye paralar kazandırıyor. İşletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor.
Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alan çiftlikte yarış severlerin bir dönemler yakından takip ettiği 'Özgünhan', 'Ateştopu' ve 'Onurkaan' gibi aygırlar damızlık olarak kullanılıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yıl da Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen safkan Arap tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey'de satışa çıkarıldı. Atlar, soyunun yarışlardaki başarılarına göre 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlara satıldı.
ÖZGÜNHAN'IN TAYI REKOR FİYATA SATILDI
Yarış severler tarafından bilinen 'Özgürhan' aygırı ile '39 Neame' isimli kısraktan dünyaya gelen ve 'şampiyon' unvanı alan 'Özgünhan', 2000 yılında 112 bin liraya sahibini buldu. 2006 yılına kadar yarıştığı 38 koşudan 26'sında 1'incilik elde eden Özgünhan, TİGEM tarafından 600 bin liraya tekrar satın alındı ve 2007 yılında hipodromları bırakıp, damızlık olarak kullanılmaya başlandı. 2007 yılından 2019'a kadar Özgünhan'dan 158 tay elde edilirken, TİGEM'e 15 milyon lira, at sahiplerine ise 40 milyon lira gelir kazandırdı. Bu yıl yapılan satışlarda ise Özgünhan'ın taylarından Bursa'da 1,5 milyon lira, İstanbul'da yapılan satışlarda ise 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Bugüne kadar Sultansuyu'nun rekor satışı yapılan Özgünhan'ın yavrusu 'Bosna Hersek' isimli tay ise 560 bin liraya alıcı buldu.
'KENDİSİ GİBİ TAYLARI DA ŞAMPİYON'
Atçılık Şube Şefi Abdullah Güler, Özgünhan'ın Türkiye'nin en büyük yarış atı ve aygırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen bir atımızdır. 2000 yılında 112 bin liraya Özgünhan satıldı. 5 yılda 38 koşuya katıldı, bunlardan 26'sını 1'incilikle bitirdi. Toplam kazancı 2 milyon 880 lira. Özgünhan, 2007 yılından beri Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde damızlık olarak kullanılıyor. Özgünhan'dan, şu ana kadar 158 tane tay elde edildi, bunlardan yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edildi. At sahiplerine yaklaşık 40 milyon lira para kazandırdı Özgünhan. 2019 yılından Özgünhan tayları koşu tayı dediğimiz Bursa'da satılan taylardan 1,5 milyon lira, 8 Ekim'de İstanbul Veli Efendi hipodromunda yapılan satışta da 6 taydan toplam 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Taylar ve kendisi de şampiyon ama kendisi çok büyük bir şampiyon. Özgünhan'ın bu özelliklerini yavrularına aktarabilme kabiliyeti çok yüksek. Şu ana kadar Türkiye'deki en büyük aygır. Yavruları en iyi koşan aygırlarımızdandır. Bunun sebebi 'soy hattı' dediğimiz annesi ve babasıdır. Özgünhan'ın babası Özgürhan, annesi ise 39 Neame dediğimiz bir kısrak. Bunlar da Sultansuyu'nda yetişti. Şu ana kadar 2019 yılında ise Özgünhan'ın taylarından 3,5 milyon lira gelir elde edildi. Şu ana kadar Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde en pahalı satılan tay Özgünhan tayı oldu. 'Bosna Hersek' isimli tay 560 bin liraya satıldı."

FOTOĞRAFLI

Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyorŞampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyorŞampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyorŞampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor

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