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Şampiyon Space Soldiers!

ESPOR HABERLERİ  | 04.06.2018 09:43 | Son Güncelleme

Dreamhack Austin 2018 şampiyonu temsilcimiz Space Soldiers!

Şampiyon Space Soldiers!

1-3 Haziran tarihleri arasında Amerika'da düzenlenen ve ödül havuzunun 100.000$ olduğu DreamHack Austin 2018'de şampiyon temsilcimiz Space Soldiers oldu. Uzun zamandır istenilen performansından uzak olan ve geçtiğimiz günlerde yaşanan takım için krizin ardından turnuvaya katılma kararı alan temsilcimiz bu kötü havayı tersine doğru yönlendirmeyi başardı.

Space Soldiers, mücadele ettiği B grubunda ilk olarak complexity takımını 16-10 mağlup etti sonrasında karşılaştığı Rogue ekibine 16-8 kaybederek gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Gruptan çıkmak için karşı karşıya geldiği OpTic takımı ile BO3 üzerinden bir maç oynayan ekibimiz maçı 2-1 kazanarak gruptan çıkmaya hak kazandı.

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Gruptan çıkma başarısı elde ederek yarı final mücadelesi veren temsilcimiz, Heroic ekibini 2-0'la geçerek adını finale yazdırdı. Fİnalde karşılaştığı Rouge ekibinin ilk maçta 16-8'le geçen temsilcimiz ikinci haritada 16-5'lik skorla yenildi. Final mücadelesi Inferno'da oynandı ve segilediği etkili oyunla adeta rakibini haritadan silen temsilcimiz DreamHack Austin 2018'de şampiyonluğa ulaştı.


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