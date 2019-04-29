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Şampiyonadan madalya ile döndüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü dart sporcuları Ankara’daki şampiyonadan madalya ile döndüler.Hafta sonu Ankara’da yapılan “Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası” 6.

Şampiyonadan madalya ile döndüler

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü dart sporcuları Ankara’daki şampiyonadan madalya ile döndüler.
Hafta sonu Ankara’da yapılan “Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası” 6. ayak sezon sonu Yıldız Kızlarda, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun, 16 sporcudan oluşan Ustalar grubunda ikinci olup madalya kazandı. 32 kişinin katıldığı 6. Ayakta ise Türkiye üçüncüsü olup kupa kazandı.
Yarışmaya, kulübün antrenörü Aydan Yavuz yönetiminde Nisa İmran Torun, Erdem Köse ve Fatmanur Gümüş isimli sporcular katıldı. Şampiyonanın Yıldız Kızlar grubuna Antalya, Gaziantep, Denizli, Niğde ve Bilecik illerinden toplam 32 sporcu katıldı.
Antrenör Aydan Yavuz; zorlu geçen müsabakalar sonucunda 2. ve 3. olan sporcusu Nisa İmran Torun’u kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Şampiyonadan madalya ile döndüler

Şampiyonadan madalya ile döndüler

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