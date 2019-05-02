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"Şampiyonlar" filminin gişe gelirleri İZEV'e bağışlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

"Şampiyonlar" filminin ön gösterimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Atlantik ve İnterAktif Medya tarafından Türkiye'ye getirilen "Şampiyonlar" filminin gişe gelirleri, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfının (İZEV) Bağımsız Yaşam Programına bağışlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli İspanyol yapımı filmin ön gösterimi Cinemaximum Kanyon’da yapıldı.

Gösterim öncesinde AA muhabirine konuşan İZEV Marka Danışmanı ve Stratejik Planlama Koordinatörü Hakan Kural, üç senedir vakfın farkındalık temelli projelerinin ana fikirlerini hazırladığını belirterek, "Filmin amacı, gençlerin yaşamın içinde var olduğu şekillerle olabileceğini ifade etmek. Bizim de amacımız o." dedi.

Kural, filmi izlediklerinde 'biz çekseydik, böyle bir şey çekerdik" diye düşündüklerini aktararak, "Ajitasyon içermeden, onların (engelli bireylerin) farklı dünyalarının olduğunu ifade eden bir film olmuş. Bizlerin, kendini normal olarak tanımlayan bireylerin onlara dokunduğunda ne kadar farkındalık edindiğini, yaşamın çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filmin gişe gelirlerinin bağışlanmasından sonraki süreçten de bahseden Kural, şunları kaydetti:

"Bu işin kendi içinde bir hayrı, pozitif bir akışı var. Mars Grup da çok sahiplendi. Film şu anda Türkiye'de bir gişe filmi muamelesi görüyor. Bizim için de onur verici. Çünkü böyle bir projenin öncelenmesi toplumdaki farkındalık adına çok önemli. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığımız da sahiplendi. 5 Mayıs'ta da Ankara'daki bakanlık binasında bir gala yapacağız. Bizim hayalimiz olabildiğince çok insana ulaşıp onlarda farkındalık yaratmak."

Türkiye’de seslendirme yapan ilk down sendromlu kişi Tan Aytis de "Ben seslendirme yaptım ve hayatta hiç kimsenin yapamadığını biz yaptık. MARS Grubuna, Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Filmi izlerken keyif aldım. Biz 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar. Yaşam bir deniz, biz de sizdeniz' diyoruz." şeklinde konuştu.

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ise heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bu filmin size ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde yer aldım. Biz Türkiye'de engelli bireylerin, bizim farklı bireyler dediğimiz çocuk, genç ve yetişkinlerin yaşam hakları için yaklaşık 30 yıldır mücadele ediyoruz. Sokaktaki her bir bireyin onlara dair farkındalık kazanması amacıyla onları topluma kaynaştırmayı hedefliyoruz. Ben bu filmde önemli olarak gördüğüm bir şey olarak, down sendromlu bir gencimizin dublaj yaptığını belirtmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Javier Gutierrez, Athenea Mata, Juan Margallo, Jose de Luna, Sergio Olmo ve Jesus Vidal'ın oynadığı, yönetmenliğini Javier Fesser'in üstlendiği film, 3 Mayıs'da Türkiye'de CGV Mars Dağıtım’ın dağıtımıyla gösterime girecek.

İspanya'daki Goya Ödülleri'nde En İyi Film ödülüne layık görülen film, mahkeme tarafından kamu hizmeti cezasına çarptırılan bir profesyonel basketbol koçunun, bu süre zarfında zihinsel engelli basketbolculardan oluşan bir takımı yönetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

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