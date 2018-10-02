Ronaldo yoksa Dybala var!

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

1 / 10 Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u ağırladı.

2 / 10 Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına ceza sahasında tek vuruş yapan Paulo Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

3 / 10 33'te bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu ağlara göndererek Juventus'u devreye 2-0'lık üstünlükle götürdü.

4 / 10 Çok rahat bir maç çıkaran Juventus, maçın yıldızı Dybala ile 69'da altı pastan bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

5 / 10 Bu sonuçla Juventus puanını 6'ya çıkarırken, Young Boys ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

6 / 10 F Grubu'nda ise Hoffenheim sahasında Manchester City'i konuk etti.

7 / 10 Almanlar henüz 1. dakikada Ishak Belfodil'in golüyle 1-0 öne geçti.

8 / 10 Çabuk toparlanan City, 7'de Sergio Aguero'yla skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı böyle sona erdi.

9 / 10 İkinci yarıda uzun süre gol arayan Manchester City, 87'de David Silva ile maçı 2-1 kazanmayı başardı.