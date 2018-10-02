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Ronaldo yoksa Dybala var!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanan iki karşılaşmaya başladı. Juventus, Young Boys'u Dybala ile geçerken, City ise Hoffenheim deplasmanında zorlandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u ağırladı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u ağırladı.
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Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına ceza sahasında tek vuruş yapan Paulo Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına ceza sahasında tek vuruş yapan Paulo Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti.
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33'te bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu ağlara göndererek Juventus'u devreye 2-0'lık üstünlükle götürdü.

33'te bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, ceza sahası dışı sağ çaprazdan topu ağlara göndererek Juventus'u devreye 2-0'lık üstünlükle götürdü.
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Çok rahat bir maç çıkaran Juventus, maçın yıldızı Dybala ile 69'da altı pastan bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Çok rahat bir maç çıkaran Juventus, maçın yıldızı Dybala ile 69'da altı pastan bir gol daha buldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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Bu sonuçla Juventus puanını 6'ya çıkarırken, Young Boys ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 6'ya çıkarırken, Young Boys ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.
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F Grubu'nda ise Hoffenheim sahasında Manchester City'i konuk etti.

F Grubu'nda ise Hoffenheim sahasında Manchester City'i konuk etti.
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Almanlar henüz 1. dakikada Ishak Belfodil'in golüyle 1-0 öne geçti.

Almanlar henüz 1. dakikada Ishak Belfodil'in golüyle 1-0 öne geçti.
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Çabuk toparlanan City, 7'de Sergio Aguero'yla skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı böyle sona erdi.

Çabuk toparlanan City, 7'de Sergio Aguero'yla skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı böyle sona erdi.
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İkinci yarıda uzun süre gol arayan Manchester City, 87'de David Silva ile maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İkinci yarıda uzun süre gol arayan Manchester City, 87'de David Silva ile maçı 2-1 kazanmayı başardı.
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Bu sonuçla City puanını 3 yaparken, Hoffenheim ise 1 puanda kaldı.

Bu sonuçla City puanını 3 yaparken, Hoffenheim ise 1 puanda kaldı.
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paulo dybala juventus young boys Manchester City Sergio Agüero david silva Ishak Belfodil

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