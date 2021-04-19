Şampiyonlar ligi askıya mi alındı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye katılacak mı?

Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kurduklarını açıkladı, UEFA'dan son dakika hamlesi geldi. Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alacak takımların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men edileceğini açıklayan UEFA'nın Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı en büyük organizasyonlarını geçici olarak askıya aldığı iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ASKIYA MI ALINDI?

Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar çıktı. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, UEFA'nın men tehdidine rağmen "Avrupa Süper Ligi"ni kurduklarını duyurdu. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne dahil oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, gündeme bomba gibi bir düşen iddia ortaya attı. Schira, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama UEFA tarafından yapılmadı.

UEFA TARİHİ RESTİ ÇEKTİ

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlamış ve Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alacak takımların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men edileceğini duyurmuştu.