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Şampiyonlar ligi askıya mi alındı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye katılacak mı?

19.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa futbolunu ilgilendiren devrim gibi karar dün gece açıklandı. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyurulurken, 3 takımın daha katılım sağlayacağı ifade edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi askıya mi alındı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye katılacak mı?

Şampiyonlar ligi askıya mi alındı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye katılacak mı?

Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kurduklarını açıkladı, UEFA'dan son dakika hamlesi geldi. Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alacak takımların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men edileceğini açıklayan UEFA'nın Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı en büyük organizasyonlarını geçici olarak askıya aldığı iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ASKIYA MI ALINDI?

Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar çıktı. Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, UEFA'nın men tehdidine rağmen "Avrupa Süper Ligi"ni kurduklarını duyurdu. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ne dahil oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, gündeme bomba gibi bir düşen iddia ortaya attı. Schira, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama UEFA tarafından yapılmadı.

UEFA TARİHİ RESTİ ÇEKTİ

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlamış ve Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alacak takımların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden men edileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, "sözde Avrupa Süper Ligi" denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denildi.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

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