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Şampiyonlar Ligi finali: İngiltere, maçın İstanbul'dan Londra'ya alınması için "hassas müzakereler" yürütüldüğünü açıkladı

09.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, Chelsea ile Manchester United arasında İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının Londra'ya alınması için "hassas müzakereler" yürütüldüğünü söyledi.

Şampiyonlar Ligi finali: İngiltere, maçın İstanbul'dan Londra'ya alınması için "hassas müzakereler" yürütüldüğünü açıkladı

İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, Chelsea ile Manchester United arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının Londra'ya alınması konusunda "hassas müzakereler" yürütüldüğünü söyledi.

BBC'de pazar sabahları yayınlanan Andrew Marr'ın programına katılan Gove, "(Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı) Oliver Dowden, UEFA ve konunun diğer muhataplarıyla görüşmeler yürütüyor. Bunun gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum ancak Oliver'ın yürüttüğü görüşmeler hakkında daha fazlasını söylemem doğru olmaz" dedi.

Gove, İngiltere'deki taraftarların da bu değişiklikten büyük memnuniyet duyacaklarını düşündüğünü belirtti.

İngiltere, Cuma günü Türkiye'yi en katı seyahat kısıtlamalarını uyguladığı "kırmızı listeye" dahil etti.

Bu da, Türkiye'den gelişlerde yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahiplerinin ülkeye kabul edileceği ve gelenlerin 10 gün otel karantinasında tutulacağı anlamına geliyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

Bu uygulama, 12 Mayıs Çarşamba TSİ 06.00 itibarıyla başlayacak.

İngiltere hükümeti ayrıca, Şampiyonlar Ligi maçı için taraftarlara Türkiye'ye gitmemeleri çağrısı yaptı.

İki İngiliz takımının karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması öngörülüyor.

UEFA, maça 25 bin civarında taraftarın alınmasını planlıyor.

İngiltere hükümeti, bu maçın Londra'daki Wembley Stadı'na alınması için UEFA nezdinde girişimlerde bulunuyor.

The Atlantic'te yer alan bir habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu sözcüsü, kendilerine yer değişikliğiyle ilgili henüz resmi bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Sözcü, "İngiltere'de yetkililer, bu konuda ısrarcı görünüyor ancak biz planlarımızı UEFA'dan gelen talimat ve açıklamalara göre yapıyoruz. Bu konuda resmi bir kanaldan bize herhangi bir değişiklik bildirimi yapılmadı. Finali İstanbul'da yapacağız" dedi.

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