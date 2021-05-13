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Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan Porto'ya Alındı

13.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonalar Ligi final karşılaşması, Corona virüsü salgını nedeniyle İstanbul'dan alınarak Portekiz'in Porto şehrine verildi

Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan Porto'ya Alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, Corona virüsü salgını nedeniyle İstanbul’dan alınarak Portekiz’in Porto şehrine verildi. İki İngiliz takımı arasında oynanacak final karşılaşması, İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat ediecek ülkeler kategorisinde kırmızı listeye alması sonrası finalin İstanbul’da oynanacak olması tartışma konusu olmuştu.

UEFA tarafından bugün yapılan açıklamada, seyahat konusundaki kısıtlamalar gerekçesiyle 29 Mayıs tarihinde oynanacak maçın, Porto şehrindeki Estádio do Dragão stadyumuna alındığı belirtildi.

UEFA açıklamasında, Türkiye’de salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına da atıfta bulundu. Maçın önce İngiltere’de oynatılmasının düşünüldüğü ancak İngiltere’de halen yürürlükte olan bazı karantina kuralları nedeniyle bundan vazgeçildiği ifade edildi.

Porto’da Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak mücadelete her iki takımdan da 6 bin taraftar alınacağı açıklandı. 29 Mayıs’ta oynanacak müsabakanın biletleri 24 Mayıs saat 14’te satışa çıkacak.

Türkiye, finalin başka ülke alınmasına karşıydı

Maçın İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması için hazırlıklar sürüyordu. Türkiye maçın farklı bir ülkeye alınması önerisine karşı çıkıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir son olarak yaptığı açıklamada “Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz” demişti.

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