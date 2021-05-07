Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye kırmızı listede

İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'i de kırmızı listeye ekledi.

Maçın İngiltere'ye taşınma olasılığı olduğuna da dikkat çeken Shapps, bu konuda UEFA ile görüşmeler yürütüldüğünü, ancak nihai kararın UEFA tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

Bakan, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye dönenlerin zorunlu otel karantinasına girmesi ve bu kişilerin otel masraflarını da kendisinin ödemesi gerektiğini belirtti.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, aralarında Portekiz, Avustralya, İsrail ve Yeni Zelenda'nın bulunduğu 12 ülke için ise seyahat uyarısını kaldırarak yeşil listeye ekledi.

Fransa da karantina zorunluluğu getiriyor

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de Fransız hükümetinden bir kaynağın Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeden Fransa'ya seyahat eden yolculara Cuma gece yarısından sonra karantina uygulanacağını söylediğini duyurmuştu.

Bu ülkelerden gelen yolcuların, Fransız makamlarına nerede konaklayacaklarına dair bir belge sunması gerekecek ve karantinada kalan kişiler sadece günde iki saat bulundukları yeri terk edebilecek.

Reuters,AFP/HS,EC

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