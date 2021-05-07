HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye kırmızı listede

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye kırmızı listede

07.05.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye'yi yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye aldı.

İngiliz Ulaştırma Bakanı, futbol taraftarlarının İstanbul'a gidemeyeceğini söyledi.İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 29 Mayıs'ta Manchester City ve Chelsea takımları arasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye'nin salgın nedeniyle yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.

Futbol taraftarlarını maçı izlemek için İstanbul'a seyahat etmemeleri yönünde uyaran Bakan Shapps, kırmızı listedeki ülkelere acil durumlar dışında seyahat edilmesine izin verilmediğini söyledi.

Bakan, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye dönenlerin zorunlu otel karantinasına girmesi ve bu kişilerin otel masraflarını da kendisinin ödemesi gerektiğini belirtti.

Maçın İngiltere'ye taşınma olasılığı olduğuna da dikkat çeken Shapps, bu konuda UEFA ile görüşmeler yürütüldüğünü, ancak nihai kararın UEFA tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

12 ülkeye seyehat kolaylığı

İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'i de kırmızı listeye ekledi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, aralarında Portekiz, Avustralya, İsrail ve Yeni Zelenda'nın bulunduğu 12 ülke için ise seyahat uyarısını kaldırarak yeşil listeye ekledi.

Fransa da karantina zorunluluğu getiriyor

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de Fransız hükümetinden bir kaynağın Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeden Fransa'ya seyahat eden yolculara Cuma gece yarısından sonra karantina uygulanacağını söylediğini duyurmuştu.

Bu ülkelerden gelen yolcuların, Fransız makamlarına nerede konaklayacaklarına dair bir belge sunması gerekecek ve karantinada kalan kişiler sadece günde iki saat bulundukları yeri terk edebilecek.

Reuters,AFP/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Korkunç iddia! Rus paralı askerler sivilleri katlettiKorkunç iddia! Rus paralı askerler sivilleri katletti
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.