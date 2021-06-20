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Şampiyonlar Ligi finali: Zafer Chelsea'nin

20.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'in Porto kentinde oynanan final maçında Manchester City'yi yenen Londra temsilcisi, Avrupa futbolunun en büyük kupasını dokuz yıl aradan sonra ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi finali: Zafer Chelsea'nin

Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazandı.

Portekiz'in Porto kentinde oynanan final maçında Manchester City'yi yenen Londra temsilcisi, Avrupa futbolunun en büyük kupasını dokuz yıl aradan sonra ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finaline çıkan Manchester City maça baskılı başlasa da rakip kalede ilk tehlikeyi yaratan Chelsea oldu.

İki takımın da ofansif bir futbol sergilediği ilk yarıda art arda karşılıklı pozisyonlar yaşandı.

Takımlar çok sayıda gol fırsatından yararlanamazken Chelsea'nin orta sahası Kai Havertz 42. dakikada perdeyi açtı.

Kai Havertz kaleciyi böyle çalımladı

City'nin ileride baskı kurduğu bir anda Mason Mount'ın ara pasında savunmanın arkasına kaçan Havertz, karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson Morales'i de geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.

City ikinci yarıya da baskılı başladı. Chelsea de oyunu daha dar alanda oynamaya başlayınca ilk yarının aksine takımlar ikinci yarıda daha az gol pozisyonuna girebildi ve ilk 25 dakika kaleyi bulan şut olmadı.

Oyuncuların sahadaki dizilimi ikinci yarıda daha dar bir alandaydı

İkinci yarının başında damgasını vuran bir diğer şey de Kevin de Bruyne ve Antonio Rudiger'in çarpışmasıydı.

Kafasına aldığı darbenin etkisiyle bir süre yerden kalkamayan City oyuncusu Kevin de Bruyne yerini Gabriel Jesus'a, kaptanlık bandını ise Raheem Sterling'e bırakarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın geri kalanında da gol sesi çıkmayınca kupanın kazananı Chelsea oldu.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın liderliğindeki Manchester City, uzun aradan sonra ilk Avrupa finalinde kupa kaldıran İngiliz ekip olma başarısını elde edemedi.

Bunu Şampiyonlar Ligi'nde en son 1982'de Aston Villa, Avrupa Ligi'nde ise 1985'te Everton başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde geriye düştükten sonra kupayı kazanmayı başaran son takım finalin oynandığı Portekiz'in Porto kentinin temsilcisi olmuştu. Porto 1987'de Batı Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek kupaya uzanmıştı.

Bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul'dan Porto'ya taşınan Şampiyonlar Ligi finali, 2023'te İstanbul'da yapılacak.

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