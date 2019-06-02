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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

TOTTENHAM ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş

NEVŞEHİR, (DHA)- TOTTENHAM ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.
İspanya'nın Madrid şehrinde dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, YouTube'da farklı videolar paylaşan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı, kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.
Wolanski'nin, 20 gün önce Nevşehir'in Göreme beldesine sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile gelerek tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi. Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını koruyamadığını ifade etti. Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu" dedi. Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmişŞampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş

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