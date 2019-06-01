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Şampiyonlar Ligi finalini karıştıran kadın

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.06.2019 22:48 | Son Güncelleme

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının 20. dakikasında mayosuyla sahaya giren bir kadın, mücadelenin kısa süre durmasına sebep oldu. Kadının, ünlü YouTuber Vitaly Zdorovetskiy'in kız arkadaşı olduğu ve kanallarının reklamı için sahaya girdiği ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi finalini karıştıran kadın

MYNET.COM | Şampiyonlar Ligi finaline sahaya giren kadın damgasını vurdu. Tottenham ile Liverpool arasındaki maçın 20. dakikasında mayosuyla sahaya giren bir kadın, mücadelenin kısa süre durmasına sebep oldu.

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Hakemin görür görmez mücadeleyi durdurduğu kadın daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle saha dışına çıkarıldı. Reklam yapmak için sahaya giren kadının mayosunun üzerinde yazan 'Vitalyzd', Youtube'da yaklaşık 10 milyon takipçisi bulun bir kanal...

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Kanalın kurucusu 27 yaşındaki ünlü YouTuber Vitaly Zdorovetskiy de 2014 Dünya Kupası finalinde sahaya girmiş ve Alman futbolcu Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı. Bu kez sahaya giren ise Vitaly'nin kız arkadaşı Kenzie oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi Tottenham Liverpool

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