Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Declan Rice'dan Real Madrid ağlarına 12 dakikada 2 füze! Roberto Carlos bile kıskançlıktan çatlayacak...

Real Madrid, Arsenal deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndü. Madrid ekibinde kötü gidiş tüm hızıyla devam ederken, Arsenal forması giyen Declan Rice'ın füzeleri Carlo Ancelotti'nin koltuğunu salladı.
Her futbolcuya nasip olmayacak bir olay yaşayan Declan Rice, Real Madrid gibi bir takıma 12 dakika içinde hemen hemen aynı bölgeden 2 farklı frikik golü atarak tarihe geçti. Attığı frikik golleriyle takımını 2-0 öne geçiren Declan Rice, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Real Madrid'e yalnızca 12 dakikada içinde 2 frikik golü atan Declan Rice, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda bir maçta 2 frikik golü atabilen ilk oyuncu oldu.
Declan Rice'ın attığı ilk goldeki topa verdiği falso, Roberto Carlos'u anımsattı. Sosyal medyadaki kullanıcılar bu gol için "Roberto Carlos golü" şeklinde yorumlarda bulundu.
Declan Rice’ın ikinci attığı frikik golünde topun gittiği yer izleyenleri hayrete düşürdü.
Real Madrid karşısında olağanüstü bir performans ortaya koyan Declan Rice, maçın adamı ödülüne layık görüldü.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Real Madrid'i 3-0 ile geçerek tur için büyük avantaj elde etti. Gecenin diğer maçında Inter deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Real Madrid'de Arda Güler ise süre alamadı.
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