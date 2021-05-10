Şampiyonlar Ligi: UEFA, finalin İstanbul'dan Londra'ya alınıp alınmayacağıyla ilgili kararını en geç Çarşamba günü açıklayacak

İngiltere, Cuma günü Türkiye'yi en katı seyahat kısıtlamalarını uyguladığı "kırmızı listeye" dahil etti. İngiliz hükümeti, Şampiyonlar Ligi finali için taraftarlara Türkiye'ye gitmemeleri çağrısı yaptı. Bu kararın ardından final maçının Türkiye'den İngiltere'ye taşınması hakkında "hassas müzakereler" yürütüldüğü duyuruldu.

UEFA yetkilileri, final maçıyla ilgili seçenekleri görüşmek için İngiliz hükümeti ve İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileriyle bugün bir araya geliyor.

29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının Londra'ya alınıp alınmayacağı hakkındaki kararını en geç Çarşamba günü açıklayacak. Finalde iki İngiliz takımı, Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

SAGE'den yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında, birçok taraftara mümkün olan en güvenli ortamda maçı izlemek için en iyi fırsatı sunmak amacıyla Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için yürütülen görüşmeleri tüm kalbimizle destekliyoruz. UEFA, geçen yıl bu turnuvanın bazı turlarındaki maçları Portekiz'e almıştı. Dolayısıyla maç yerinin değiştirilmesi daha önce yaşanmamış bir durum değil" denildi.

İngiltere'nin Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması, karantina kurallarında da esneklik ve bazı muafiyetler tanımasını gerektirebilir. Bu konuda da müzakereler yürütüldüğü ancak henüz bir karar verilmediği bildirildi.

Final karşılaşmasını oynayacak Chelsea ve Manchester City takımlarının taraftar grupları da söz konusu çağrıları destekleyerek maçın İngiltere'de oynanmasını talep ediyor.

Türkiye'nin 'kırmızı listede' olması ne anlama geliyor?

İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" alması, Türkiye'den gelişlerde yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahiplerinin ülkeye kabul edileceği ve yine Türkiye'den gelenlerin 10 gün otel karantinasında tutulacağı anlamına geliyor.