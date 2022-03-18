Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kur çekimi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bugün yapılan kura çekimi sonucunda Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Münih

Benfica-Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:

Manchester City - Atletico Madrid / Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool / Villarreal - Bayern Münih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı finalde ise müsabakalar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle St. Petersburg'tan alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

