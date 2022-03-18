Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kur çekimi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Bugün yapılan kura çekimi sonucunda Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
Chelsea-Real Madrid
Manchester City-Atletico Madrid
Villarreal-Bayern Münih
Benfica-Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri:
Manchester City - Atletico Madrid / Chelsea - Real Madrid
Benfica - Liverpool / Villarreal - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Yarı finalde ise müsabakalar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle St. Petersburg'tan alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.
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