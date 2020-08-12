Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Lizbon'da başlıyor

Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi maçları Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

Son sekize kalan diğer altı takım ise tarihlerinde hiç bu kupayı kazanmadı.

UEFA'nın 17 Haziran'da aldığı kararla, salgın öncesi finali İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki statüsünü değiştirmiş ve çeyrek finalden itibaren maçları Lizbon'a almıştı.

Pandemi nedeniyle takımların Lizbon'da kalacakları otellerde özel sağlık önlemleri alınıyor.

İstanbul'un ev sahipliği 2021'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seyircisiz olarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması istenen finalin, "ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlamayacağını" belirtmişti.

TFF bu doğrultuda UEFA'ya, "Seyircisiz 2020 yerine seyircili 2021" talebini iletmiş ve Haziran ayındaki görüşmelerde olumlu yanıt almıştı. UEFA, 2020-2021 sezonunun finalinin İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Lizbon yine de iyimser

Şampiyonlar Ligi finali önceki yıllarda ev sahibi ülkeler için büyük bir gelir kaynağıydı. Turizm acentelerinin hesaplarına göre, finale ev sahipliği yapan şehre ortalama 100 binden fazla taraftar geliyor. Taraftarların hepsi maça girmese bile şehir merkezlerinde veya stat çevresinde kurulan dev ekranlarda maçı izlemek ve final atmosferini yaşamak istiyor. Konaklama, yeme-içme ve diğer harcamalarla kişi başı 1500 euro düzeyinde harcama yapıldığı hesaplanıyor.

Maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle her yıl yaşanan taraftar ve turist akını Lizbon'da görülmeyecek. Öte yandan ekonominin salgın nedeniyle durağanlaştığı şehirde, final atmosferini yaşamak isteyen taraftarların kente gelmesi umuluyor. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere takımlarından çok sayıda yıldız futbolcunun Lizbon'da toplanacak olması da turistler için ilgi çekici olabilir.