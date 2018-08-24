Şampiyonluk kupasında fesleğen yetiştirmişler

DENİZLİ (AA) - Türk futbolunun köklü ekiplerinden olan ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un geçmişte elde ettiği 10'a yakın kupanın bir vatandaş tarafından fesleğen saksısı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Babadağ ilçesi Karaçöpler Yaylası'ndaki evine bayramlaşma için gittiğini, bu evde Denizlispor'a ait 10'a yakın kupa gördüğünü belirtti.

Bazılarının saksı olarak kullanıldığını görmesi üzerine kupaları incelediğini ve çok şaşırdığını anlatan Karaca, 10'a yakın kupa arasında 1982 - 83 Türkiye 2. Lig B Grubu birinciliği, Türkiye 2. Ligi Yükselme Grubu ikinciliği, 1993-1994 2. Lig 3. Grup birinciliklerinin de bulunduğunu anlattı.

Akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Honaz'da bir işletme çalışanının iki çuval kupayı çöpe attığını gördüğünü, çöpten çıkardığı kupaları alarak evine götürdüğünü söylediğini aktaran Karaca, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla'yı aradığını ve kupaları koruma altına aldığını kaydetti.