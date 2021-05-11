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Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı

11.05.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T.'nin (32) parmağı koptu. Özel bir hastaneye kaldırılan U.T.'nin parmak parçaları Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunup, iş yerindeki derin dondurucuda muhafaza altına alındı. Balcı, yaptığı araştırmayla U.T.’nin tedaviye alındığı hastaneye ulaşıp, parmakları teslim etti.

Şampiyonluk kutlamasında havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı

TFF 1'inci Lig'de 70 puanla şampiyon olup 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Kısıtlamaya rağmen Türk bayrakları ve takımlarının bayraklarıyla sokaklara çıkan taraftarlar, kentin farklı noktalarında toplanıp kutlama yaptı. Taraftarlar, meşale yakıp, araç konvoyu yaparak tur attı.

ELİNDE HAVAİ FİŞEK PATLADI

Kutlamalar sırasında U.T.’nin elinde havai fişek patladı. Parmağı kopan U.T., yakınları ve arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. U.T.’nin kopan parmağına ise ulaşılamadı. Mesaide olan belediye çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın ardından geldiği olay yerinde parmak parçalarını buldu.

DERİN DONDURUCUYA KOYDU

Parmak parçalarını alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ekipler, Balcı'ya vakit kaybetmeden parmak parçasını buzdolabına koymasını istedi. Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna koydu. Otomobiliyle Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cengiz Balcı, personelden yardım istedi.

'PARMAK BULUNDU, DONDURUCUDA'

Polis ekipleri, parmağı kopan U.T.'nin ismini bilmedikleri için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı belirtildi. Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer, Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlayan parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören U.T.'nin yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.

BUZ KALIBINA KOYUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜ

U.T.'nin özel hastanede olduğunu öğrenen Balcı, parmak parçalarını sargı bezine sarıp, buz kalıbına koyarak götürdü. U.T.’nin parmak parçaları, doktorlar tarafından teslim alındı. Doktorların yapacağı incelemenin ardından kopan parmak parçalarının yerine dikilip dikilmeyeceği belli olacak.

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Yaşanan süreci DHA'ya anlatan Cengiz Balcı, Adana Demirspor'un galibiyetinin ardından kutlamalar yapıldığını bu sırada patlama duyarak dışarıya koştuğunu belirtti. Bir kişinin parmağının koptuğunun söylenmesi öğrenmesi üzerine sokakta parmak parçası aradığını aktaran Balcı, "Parmağın parçalarının bir kısmını bulduk. Ne kadar koptuğunu bilmediğimiz için diğer parçaları aramaya başladık. Hastanın adını, soyadını bilmediğimiz için 112 Acil Servis'i arayarak bulduğum parçaları nasıl saklayabileceğimi sordum. Saklama koşullarını öğrendikten sonra iş yerinde buzdolabına parçaları koydum. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla hasta sahibine ulaştık. Bulduğumuz parçaları kendisine teslim ettik'' dedi.

'SONUÇTA BİR İNSANIN PARÇASI'

Parmak parçalarını ilk gördüğünde ürktüğünü söyleyen Balcı, "Elleyip dokunamadım ama bir şekilde onu almak zorundaydım. Sonuçta insanın bir parçası. Doktorlar parçalara zarar gelmediyse tekrar dikileceğini söyledi" diye konuştu.

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(DHA)

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