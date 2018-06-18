Şampiyonluk Ligi'nde ilk hafta heyecanı!

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde ilk haftanın sonuna geliniyor. Haftanın ikinci günü de tamamlandı. İlk gün maçlarında, 1907 Fenerbahçe-Dark Passage'ı mağlup etti. HWA ile ligin yeni ekiplerinden Bursaspor karşılaştığı mücadelede kazanan HWA oldu. YouthCREW ile AURORA arasından oynanan maçı kazanan YouthCREW oldu. Geçtiğimiz Kış Mevsimi şampiyonu Bahçeşehir SuperMassive, Royal Bandits'i mağlup etmesini bildi.

İkinci gün maçlarının sonuçları ise daha çarpıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. İşte toplu sonuçlar ;

Doğuş Üniversitesi AURORA 1-0 Royal Bandits

YouthCrew 0-1 HWA

Bursaspor Esports 0-1 Dark Passage

Bahçeşehir SuperMassive 0-1 1907 Fenerbahçe

Günün son karşılaşmasında son şampiyon Bahçeşehir SuperMassive ile geçtiğimiz yılın TBF şampiyonu karşı karşıya geldi. Kazanan 1907 Fenerbahçe oldu ve geçtiğimiz Kış Mevsimi'nde yakaladığı inanılmaz seri ile sezona damgasını vuran Bahçeşehir SuperMassive'e ilk haftada yenilgiyi tattırdı.

