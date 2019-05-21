HABER

Şampiyonluk sevinci kursaklarında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Antalya’da, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içerisine düşen meşale, az kalsın faciaya neden oluyordu.

Antalya’da, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içerisine düşen meşale, az kalsın faciaya neden oluyordu. Bir anda yanmaya başlayan araç, yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.
Olay, 19 Mayıs Pazar akşamı Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası, Antalya’da sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, caddelerde meşaleler yakarak gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı. Konvoya katılan bir araçta ise yakılan meşale otomobilin içerisine düşünce yangın çıktı. Bir anda alevler otomobili sararken, sürücü ve yolcular aşağı inerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.
Tüm bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Tarsus’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTarsus’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Emekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandıEmekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.