Şampiyonun belli olacağı maçlar öncesi 'tribünde çifte standart' tartışması

Bu akşam Galatasaray, İstanbul'daki Türk Telekom Stadı'nda Helenex Yeni Malatyaspor ile maça çıkarken Beşiktaş ise İzmir'de Göztepe ile oynayacak.

Galatasaray ve Göztepe taraftarları, çifte standart yapıldığını öne sürerek kendi takımlarının destekçilerinin stada alınmadığını; ancak Beşiktaş'a kolaylık gösterildiğini belirtti.

Üç takımın da yarışın içinde olduğu ligin son gecesinde Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla daha avantajlı.

Türkiye'de Süper Lig, bu akşam oynanacak maçların ardından sona erecek. Şampiyonun belli olacağı bu akşamki müsabakalara Beşiktaş ve Galatasaray takımları 81 puan ile başlarken Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü konumda.

DHA'nın haberine göre Göztepe kulübü tarafından akredite edilen bir grup taraftar, sokağa çıkma izinleri olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izleyecek.

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda yaklaşık 2 bin Galatasaraylı'nın olması ve takımlarına destek vermesi bekleniyordu.

Göztepe yönetimi, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmesini istedi.

Göztepe'nin açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İzmir Valisi Köşger, sosyal medya paylaşımlarını yalanladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyada Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında polisin geniş önlemler aldığı, Göztepe-Beşiktaş maçında ise denetimlerin yapılmadığına ilişkin paylaşımlara yönelik bir açıklama yaptı.

Köşger, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İzmir'de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla" dedi.

Bakan Soylu: Şampiyonluk kutlamaları tam kapanmadan sonra yapılmalı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ise bu hafta yaptığı açıklamada şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın taraftarlarına uyarıda bulunarak kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması gerektiğini söylemişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yaptığı bağlantıda Soylu, "Şampiyonluk kutlamaları olursa bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda diplomatik müzakere yöntemi hem size hem valimize düşüyor. Buna yönelik tedbir almamız gerekiyor" dedi.

